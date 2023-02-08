شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يدعم الأهلى قبل مواجهة الريال: لنفعل ذلك.. الطريق للنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كريم فؤاد لاعب النادى الأهلى على دعم فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

ونشر كريم فؤاد عبر حسابه الشخصى صورة للاعبى الأهلى، وكتب عليها: "لنفعل ذلك.. الطريق للنهائى"، فى إشارة إلى الفوز على ريال مدريد والتأهل إلى نهائى كأس العالم للأندية.

وحدد مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، مرانا بدنيا خفيفا للاعبين صباح اليوم الأربعاء فى إطار التحضيرات الأخيرة لمباراة ريال مدريد مساء اليوم.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية فى الجيم الملحق بفندق إقامة البعثة بالرباط فى المغرب.

ويعقد كولر محاضرة فنية أخيرة للاعبين قبل التحرك لملعب مولاى عبد الله استعدادا لمواجهة فريق ريال مدريد الإسبانى.

ويراجع المدير الفنى للفريق فى المحاضرة الختامية الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين والدور المطلوب من كل لاعب خلال المباراة.

وتغادر بعثة الفريق مقر الإقامة فى طريقها إلى ملعب المباراة فى السادسة والنصف مساء (بتوقيت القاهرة) استعدادا لخوض مباراة نصف نهائى كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق ريال مدريد الإسبانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاى عبد الله.