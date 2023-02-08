شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود محمد دياب فى مباراة الداخلية بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف جهود لاعبه محمد دياب فى مباراة الداخلية المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب محمد دياب عن مباراة الطلائع وبيراميدز بالجولة الأخيرة للدورى بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة أسوان التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز فى ثلاثة لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفا.

وحقق فريق الكرة بنادى بيراميدز فوزا مهما على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت المباراة طرد مصطفى الخواجة لاعب طلائع الجيش، فى الدقيقة الرابعة والثلاثين بعد التدخل العنيف على لاعب بيراميدز، وأشهر الحكم الكارت الأحمر مباشرة بعد العودة إلى تقنية الفار.

وسجل فخر الدين بن يوسف هدف بيراميدز الوحيد بضربة رأسية بعد عرضية عبد الله السعيد المتقنة فى الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

وفى الكرة التى تلت الهدف تعرض على جبر مدافع بيراميدز للطرد بعدما نال الكارت الأصفر الثانى.