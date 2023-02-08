سموحة يجهز التونسى مليك بوعيو لمواجهة الزمالك فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى برنامجا خاصا لتجهيز التونسى مليك بوعيو المنضم حديثا للفريق السكندرى قادما من النجم الساحلى فى الانتقالات الشتوية الماضية فى صفقة انتقال حر.

وطالب أحمد سامى من الجهاز الفنى تجهيز التونسى مليك بوعيو من أجل الاستعانة به فى المواجهة القوية أمام الزمالك، التى ستشهد الظهور الأول للاعب فى الدورى المصرى، بعد وصوله من فرنسا عقب إنهاء أموره هناك.

وكان فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أعلن التعاقد مع التونسى مليك بوعيو لاعب النجم الساحلي والمنتخب التونسي الأول والمنتخب الأوليمبي مواليد 1999، فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف سموحة فى الانتقالات الشتوية الحالية.

ويبدأ فريق سموحة، غدا الخميس، الاستعداد لمواجهة الزمالك فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى، المقرر لها الاثنين المقبل.

ويعود سموحة للتدريبات غدا بعدما منح أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين راحة 24 ساعة بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتعادل سموحة مع المصرى البورسعيدى بهدف لمثله، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف فريق المصرى البورسعيدى إسلام عطية فى الدقيقة 13 عقب استغلال ركلة حرة بمنتصف ملعب سموحة جهة اليمين نفذها حسن على عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إسلام عطية برأسية داخل مرمى الهانى سليمان، بينما تمكن محمد عصام من التعادل لفريق سموحة فى الدقيقة 82.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 20 نقطة جمعها من 17 مباراة، حيث فاز فى 4 مواجهات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا.