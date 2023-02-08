شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلى اليوم استعدادًا لمواجهة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مرانا بدنيا خفيفا للاعبين صباح اليوم الأربعاء فى إطار التحضيرات الأخيرة لمباراة ريال مدريد مساء اليوم.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية فى "الجيم" الملحق بفندق إقامة البعثة بالرباط فى المغرب.

ويعقد كولر محاضرة فنية أخيرة للاعبين قبل التحرك لملعب مولاى عبد الله استعدادا لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني.

ويراجع المدير الفني للفريق في المحاضرة الختامية الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين والدور المطلوب من كل لاعب خلال المباراة.

وتغادر بعثة الفريق مقر الإقامة في طريقها إلى ملعب المباراة في السادسة والنصف مساء (بتوقيت القاهرة) استعدادا لخوض مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله.

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، مع ريال مدريد فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء ‏على ملعب "مجمع الأمير مولاى عبد الله" بمدينة الرباط المغربية، فى الدور نصف النهائى ‏لبطولة كأس العالم للأندية.‏

وتعد مباراة اليوم هى المواجهة الأولى رسمياً فى تاريخ الفريقين، فيما سبق أن التقى الفريقان ‏فى مباراة ودية على استاد القاهرة يوم 4 أغسطس 2001 فى إطار احتفالات الأهلى بتتويجه ‏بلقب نادى القرن، وفاز الأهلى على بطل إسبانيا بهدف دون رد أحرزه النيجيرى صنداى.‏