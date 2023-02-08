شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تقدم واجب العزاء لرامى ربيعة فى وفاة والد زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بواجب العزاء والمواساة لرامى ربيعة، لاعب الفريق فى وفاة المغفور له والد زوجته والذى وافته المنية مساء أمس الثلاثاء إثر حادث أليم.

وحرص لاعبو الأهلى والجهاز الفنى على تقديم واجب العزاء لرامى ربيعة، الذى تلقى الخبر أمس أثناء تواجده بمعسكر الفريق فى كأس العالم للأندية بالمغرب.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق ريال مدريد الإسبانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاى عبد الله.

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، مع ريال مدريد فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء ‏على ملعب "مجمع الأمير مولاى عبد الله" بمدينة الرباط المغربية، فى الدور نصف النهائى ‏لبطولة كأس العالم للأندية.‏

وتعد مباراة اليوم هى المواجهة الأولى رسمياً فى تاريخ الفريقين، فيما سبق أن التقى الفريقان ‏فى مباراة ودية على استاد القاهرة يوم 4 أغسطس 2001 فى إطار احتفالات الأهلى بتتويجه ‏بلقب نادى القرن، وفاز الأهلى على بطل إسبانيا بهدف دون رد أحرزه النيجيرى صنداى.‏