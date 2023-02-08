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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد اليوم في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد اليوم بكأس العالم للأندية

مباراة تاريخية بكل المقاييس تنتظر الأهلي المصري، عندما يلتقي مع ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

تاريخ الأهلي مع الريال لصالح النادي المصري، إذ التقى المارد الأحمر بالنادي الملكي مرة واحدة عام 2002 آلت إلى كتيبة مانويل جوزيه آنذاك بهدف المحترف صنداي.



لكن مباراة اليوم ستكون مختلفة، فهي مباراة رسمية لا ودية، ووضع ريال مدريد يجبره على السعي للفوز بأي طريقة حتى لا تُ نهاية المدرب كارلو أنشيلوتي في سانتياجو برنابيو.

ويعيش الأهلي فترة مميزة للغاية رفقة المدرب مارسيل كولر تتبلور في الفوزين الأخيرين على أوكلاند سيتي ثم سياتل ساوندرز، بجانب تصدره ترتيب الدوري المصري بفارق كبير عن أقرب الملاحقين.

أما ريال مدريد فقد اتسع الفارق بينه وبين برشلونة لـ8 نقاط لصالح النادي الكتالوني في الدوري الإسباني، ويعيش الفريق حالة من الانتقادات لتراجع المستويات وكذلك النتائج.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد هو النادي الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم للأندية، بعد أن حققه في 4 مناسبات سابقة آخرها عام 2018

يمكنك متابعة مباراة الأهلي وريال مدريد فضائيًا فقط من خلال قناة SSC HD 1 السعودية، ولكن القناة لا توجد سوى عبر قمر عرب سات، وتستلزم اشتراكًا خاصًا.

هناك وسيلة لمتابعة المباراة مجانًا، ولكن تحتاج إلى التلفزيون الأرضي، وذلك عبر قناة Time Sports المصرية، أو قناة الرياضية المغربية TNT.

ريال مدريد



هناك وسيلة واحدة لمتابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وريال مدريد عبر الإنترنت، وتستلزم اشتراكًا خاصًا أيضًا.

هذه الوسيلة هي الاشتراك في تطبيق شاهد VIP والاشتراك تحديدًا في الباقة الرياضية التي تنقل كأس العالم للأندية والدوري السعودي وبطولات أخرى.

حسب ما أعلنته قنوات SSC فإن المعلق عبد الله الحربي، وكذلك المعلق مشاري القرني، هما من سيتوليان مهمة التعليق على مجريات مباراة الأهلي وريال مدريد.

أما عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورتس المصرية، ستكون المباراة برفقة صوت المعلق المصري الشهير أيمن الكاشف.

تقام مباراة الأهلي وريال مدريد مساء الأربعاء الموافق 8 فبراير/شباط 2023، على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي المغربي، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

كما سبق الذكر، لا يمكن متابعة مباراة الأهلي وريال مدريد على القمر نايل سات، تردد SSC يمكن التقاطه فقط عبر عرب سات أو قمر بدر سات.

تردد قناة SSC

القمر: عرب سات

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 3/4