كيف تشاهد مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم مباراة من العيار الثقيل، على استاد مولاي عبد الله في المغرب، بين الأهلي وريال مدريد، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، مساء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ونستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد بكأس العالم للأندية:

- قناة Aea العراقية

تردد قناة Aea هو: 11636.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3 / 4.

القمر: نايل سات

- قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

-قناة SSC الرياضية السعودية

تردد: 12418.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

- قناة IRIB HD Iran

• التردد: 11881.

• معامل الترميز: 27500.

• الاستقطاب: أفقي.

• معدل تصحيح الخطأ 3/4.

القمر: Intelsat 902

- قناة ZDF

• التردد: 11361 – 11953.

• معدل الترميز 22000.

• الاستقطاب: H.

القمر: Intelsat 902

- قناة DASERST

• التردد: 11493.

• معدل الترميز 22000.

• الاستقطاب: H.

القمر: Intelsat 902

- قناة GOLMUNDIALHD

• تردد: 11436.

• معدل الترميز 22000.

• الاستقطاب: V.

القمر: Intelsat 902

- قناة GOLMUNDIAL2HD

• التردد: 11436.

• معدل الترميز 22000.

• الاستقطاب: V.

القمر: Intelsat 902

-قناة ORFHD

• التردد: 12324.

• معدل الترميز 29700.

• الاستقطاب: H.

القمر: Intelsat 902

- قناة SERVUSHD

• التردد: 12663.

• معدل الترميز 22000.

• الاستقطاب: H.

القمر: Intelsat 902

- قناة تايم سبورت الأرضية

تردد قناة تايم سبورت الأرضية: UHF 32 عن طريق توصيل «إريال».

ويجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل مشاهدة مباراة الأهلى وريال مدريد على القناة الأرضية:

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضى من التردد الأرضى UHF 32.

- قم بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.

- قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

- حال إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك

- ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

- قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

ومن المقرر أن يلعب الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد مع الهلال السعودي، الذي فاز على نظيره فلامينجو البرازيلي، في نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.