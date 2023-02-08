شكرا لقرائتكم خبر عن الباراتايكوندو يعود من تركيا اليوم متوجا بميداليات البطولة المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم بعثة منتخب الباراتايكوندو من تركيا بعد التتويج بميداليتى البطولة المفتوحة على مستوى السيدات والرجال.

وتوج محمد شعبان بكير لاعب منتخب الباراتايكوندو بالميدالية البرونزية لبطولة تركيا المفتوحة للباراتايكوندو، أحد بطولات الـ G1 التي تساهم في حصد نقاط للتصنيف العالمي المؤهل للدورة الباراليمبية بباريس.

كما توجت سلمى علي عبد المنعم ببرونزية بطولة كأس الرئيس المفتوحة لقارة أوروبا، ثم فضية بطولة تركيا المفتوحة.

وتضم بعثة منتخب الباراتايكوندو في تركيا كلا من حازم محمد أحمد قنديل عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو والمشرف العام على منتخبات الباراتايكوندو رئيسا، وأماني عبد الفتاح طبيبة، وحسام قنديل رمضان مدربا، واللاعبين سلمى علي عبد المنعم، مصطفى أشرف صلاح، محمد شعبان بكير، عبد الرحمن محمود عبد الرازق، محمود عبد العال محمد موسى، وغابت عن البعثة اللاعب يوسف رشوان لعدم اكتمال اوراقه.



