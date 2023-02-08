شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى أهلاوى لعب أمام ريال مدريد قبل لقاء الليلة فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى العالم دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء التاريخى بين الأهلى وريال مدريد على ملعب "الأمير مولاى عبد الله" بالرباط فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

وقبل مواجهة، اليوم، سبق لاثنين من لاعبى الأهلى مواجهة نادى ريال مدريد رسمياً، الأول ‏الجنوب أفريقي بيرسي تاو والذي سبق له اللعب ضد ريال مدريد خلال تجربة احترافه مع ‏نادى كلوب بروج البلجيكي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-2020، ‏وتعادل الفريقان في المواجهة الأولى 2-2 وخسر كلوب بروج في الثانية بنتيجة 1-3 ولعب ‏بيرسي تاو في المباراتين، أما الثاني فهو حسين الشحات والذى سبق له اللعب ضد ريال مدريد ‏وهو فى صفوف نادى العين الإماراتى فى نهائى كأس العالم للأندية والتى أقيمت فى مدينة ‏العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.‏

ويأتى الثنائى حسين الشحات وبيرسي تاو ضمن قائمة من سبعة لاعبين سجلوا أهدافاً في نسخ ‏مختلفة ومع ناديين مختلفين في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل الشحات مع العين ‏الإماراتي في نسخة 2018 مع العين الإماراتي ونسختي 2021 و2023مع الأهلي، وسجل ‏بيرسي تاو مع صن داونز في نسخة 2016، ومع الأهلي في نسخة 2023.‏

وكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، عن أن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي وريال مدريد، سيكون من أوروجواي بقيادة أندريس ماتونتي، ويعاونه مواطناه نيكولاس تاران ومارتن سوبي، ومعهم الحكم الرابع إيفان بارتون من سلفادور.

وفي غرفة حكم الفيديو يتواجد الكولومبي نيكولاس جالو، يعاونه، الفنزويلي خوان سوتو، والأمريكية كاثرين نيسبيت كحكم فيديو للتسلل، وحكم فيديو احتياطي، المكسيكي فرناندو جويريرو.