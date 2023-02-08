شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مصرى سعودى فى قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، التخطيط لتعاون مصرى سعودى بين قلعة الجبل الأخضر ونادى القصيم السعودى، وذلك عقب الزيارة التى قام بها وفد من النادى السعودى إلى مقر نادى المقاولون العرب بالجبل الأخضر لبحث سبل التعاون بين الناديين.

يأتى ذلك فى ظل العلاقات المصرية السعودية الوطيدة على مدار التاريخ، وكان محمد رضوان رئيس قطاع ناشئين نادى المقاولون العرب قد استقبل وفدا من نادى القصيم السعودى لبدء تنفيذ مشروع بين الناديين.

وبدأ التخطيط للتعاون المشترك من خلال المهندس محمد عادل عضو مجلس الادارة والمشرف العام على الكرة بنادى المقاولون، حيث رحب محمد رضوان بالوفد وقاموا بالتجول فى ملاعب القطاع وغرف الملابس الخاص باللاعبين والاستراحات الخاصة الخاصة ايضا باللاعبين ومشاهدة مجمع الملاعب الجديد والمغطس الخاص بقطاع الناشئين.

والتقط لاعبو نادى القصيم الصور التذكارية مع بعض الفرق للنادى خلال مواعيد تدريبهم وأعرب محمد رضوان عن سعادته بتلك الزيارة المثمرة، والتى سوف تكون لها تاثير إيجابى ومكاسب عديدة فى التعاون بين الناديين كما أعرب سليمان نائب رئيس مجلس إدارة نادى القصيم عن امتنانه لتلك الزيارة وسعادته بحسن الاستقبال داخل قلعة كبيرة تحمل اسم كبير وهو نادى المقاولون العرب الذى أخرج فخر العرب محمد صلاح واللاعب الكبير محمد الننى وقد تبادل كل من محمد رضوان وسليمان الدروع الخاصة بالناديين.