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تعاون مصرى سعودى فى قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب

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القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، التخطيط لتعاون مصرى سعودى بين قلعة الجبل الأخضر ونادى القصيم السعودى، وذلك عقب الزيارة التى قام بها وفد من النادى السعودى إلى مقر نادى المقاولون العرب بالجبل الأخضر لبحث سبل التعاون بين الناديين.

المقاولون

يأتى ذلك فى ظل العلاقات المصرية الوطيدة على مدار التاريخ، وكان محمد رضوان رئيس قطاع ناشئين نادى المقاولون العرب قد استقبل وفدا من نادى القصيم السعودى لبدء تنفيذ مشروع بين الناديين.

وبدأ التخطيط للتعاون المشترك من خلال المهندس محمد عادل عضو مجلس الادارة والمشرف العام على الكرة بنادى المقاولون، حيث رحب محمد رضوان بالوفد وقاموا بالتجول فى ملاعب القطاع وغرف الملابس الخاص باللاعبين والاستراحات الخاصة الخاصة ايضا باللاعبين ومشاهدة مجمع الملاعب الجديد والمغطس الخاص بقطاع الناشئين.

تعاون سعودى مع المقاولون

والتقط لاعبو نادى القصيم الصور التذكارية مع بعض الفرق للنادى خلال مواعيد تدريبهم وأعرب محمد رضوان عن سعادته بتلك الزيارة المثمرة، والتى سوف تكون لها تاثير إيجابى ومكاسب عديدة فى التعاون بين الناديين كما أعرب سليمان نائب رئيس مجلس إدارة نادى القصيم عن امتنانه لتلك الزيارة وسعادته بحسن الاستقبال داخل قلعة كبيرة تحمل اسم كبير وهو نادى المقاولون العرب الذى أخرج فخر العرب محمد صلاح واللاعب الكبير محمد الننى وقد تبادل كل من محمد رضوان وسليمان الدروع الخاصة بالناديين.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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