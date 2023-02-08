شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وريال مدريد الليلة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، مع ريال مدريد فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء ‏على ملعب "مجمع الأمير مولاى عبد الله" بمدينة الرباط المغربية، فى الدور نصف النهائى ‏لبطولة كأس العالم للأندية.‏

وتعد مباراة اليوم هى المواجهة الأولى رسمياً فى تاريخ الفريقين، فيما سبق أن التقى الفريقان ‏فى مباراة ودية على استاد القاهرة يوم 4 أغسطس 2001 فى إطار احتفالات الأهلى بتتويجه ‏بلقب نادى القرن، وفاز الأهلى على بطل إسبانيا بهدف دون رد أحرزه النيجيرى صنداى.‏

أون تايم سبورت الأرضية تنقل مباراة الأهلي وريال مدريد ويمكن مشاهدة مباراة الأهلى وريال مدريد من خلال قناة أون تايم سبورت الأرضية التى أعلنت حصولها على حقوق بث مباريات الأهلى فى كأس العالم للأندية، يجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل مشاهدة مباراة الأهلى فى ربع نهائى كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد : تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضى من التردد الأرضى UHF 32. - قم بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي. - قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي. - حال إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك - ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات. - قم بعمل توليف إعداد القناة. اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها. أون تايم سبورت الأرضية تنقل مباراة الأهلي وريال مدريد