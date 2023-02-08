شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام ريال مدريد.. الشحات وبيرسى تاو وشريف بالهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء مباراة مهمة وتاريخية حينما يواجه ريال مدريد الإسبانى على ملعب "الأمير مولاى عبد الله" بالرباط فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، بحثاً عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى فى تاريخ المارد الأحمر.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام ريال مدريد مكون من: "حراسة المرمى: محمد الشناوى ، خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني ، خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية، خط الهجوم: بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف".

تأهل الأهلى للدور نصف النهائي في مونديال الأندية المقام بالمغرب بعد الفوز على أوكلاند ‏سيتي النيوزيلندي، في الدور التمهيدي بنتيجة 3- صفر، وسجل الأهداف حسين الشحات ‏ومحمد شريف وبيرسي تاو، وفى ربع النهائى فاز الأهلى على سياتل ساوندرز الأمريكى ‏بهدف محمد مجدى أفشة، وهى المرة الأولى التى يفوز فيها الأهلى فى مباراتين متتاليتين فى ‏تاريخ مشاركته بالبطولة.‏

ويشارك الأهلى فى البطولة للمرة الثامنة، محققا الفوز بالميدالية البرونزية ثلاث مرات وجاء ‏في المركز الرابع مرة، وحل في المركز السادس ثلاث مرات.‏

سبق لريال مدريد المشاركة خمس مرات في كأس العالم للأندية، وتعد هذه المشاركة هي ‏السادسة، وتوج باللقب أربع مرات فيما حقق المركز الرابع في نسخة عام 2000.‏