شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود باهر المحمدى فى مباراة غزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو جهود لاعبه باهر المحمدى مدافع الفريق فى مباراة غزل المحلة بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به فى الفترة الأخيرة.

وكان باهر المحمدى قد تعرض للإصابة بنزلة برد حادة ساهمت فى ابتعاده عن صفوف فريقه خلال مباراته الماضية ضد الاتحاد السكندرى فى ختام منافسات الدور الأول من عمر مسابقة الدورى العام.

واستأنف الدراويش مرانه الجماعى عصر أمس الثلاثاء على ملعب عبد الرحمن أنوس بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة، وذلك ضمن برنامجه الإعدادى لمواجهة غزل المحلة يوم 21 فبراير الجارى.

وكانت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة قد قررت تأجيل مباراة الإسماعيلى ضد الأهلى فى افتتاحية دورى الدور الثانى بسبب مشاركة الأخير فى كأس العالم للأندية.