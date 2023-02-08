مرتضى منصور عن بيان المجلس الأعلى للإعلام: أنا شخصيًا عمري ما قولت لفظ خادش للحياء

الشارقة - اميمة ياسر -

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على البيان الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الثلاثاء، بشأن تجاوزات الإعلام الرياضي.

وقال مرتضى، في فيديو نشره عبر قناته بموقع "يوتيوب": "أنا أول واحد أؤيد وأدعم بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنا مع البيان قلبًا وقالبًا لأننا ضحايا تلك الكتائب الإلكترونية".

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "أنا مع البيان في سحب التراخيص من القنوات الفضائية التي تتجاوز القانون"، متابعاً: "أنا مع كرم جبر، في اتخاذ اجراءات قانونية ضد الكتائب الالكترونية وإرسال بلاغات للنائب العام، سواء تلك الكتائب من الأهلي أو الزمالك حتى لا تحدث فتنة، الكتائب الزملكاوية بيشتموا الأهلي ويشتمونا والكتائب الأهلاوية بيشتموا الزمالك ويشتمونا".

وتابع: "أنا مع دعوة نقابة الصحفيين ولجان الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ لاجتماع من أجل إصدار ميثاق لمحاربة التجاوزات ولكن يجب أن يتواجد رؤساء الأندية ورؤساء القنوات الفضائية".

وواصل مرتضى: "أنا مع مطالبة القنوات بالتوقف عما يتم بثه من تجاوزات خادشة للحياء، يعني أنا شخصيًا عمري ما قولت لفظ خادش للحياء".

وأشار مرتضى منصور: "أنا قدمت شكوى رسمية ضد تامر أمين وخيري رمضان وأحمد موسى وأحمد شوبير ومحمد شبانة، لكرم جبر، والشركة المتحدة، وأنا أول واحد أؤيد وبساند هذا البيان، وأتمنى أن يتم ترجمته لواقع".