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سر ظهور مؤمن زكريا في مباراة الأهلي وريال مدريد 2001

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الشارقة - اميمة ياسر -     

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم النادي الأهلي السابق، مؤمن زكريا، حينما كان ناشئاً بالقلعة الحمراء، وهو يقف أمام لاعب كلود ماكيليلي، لاعب وسط الفريق الإسباني، حينما المواجهة الودية التي جمعت الفريقين عام 2001، بمناسبة تتويج الناديين بجائزة "نادي القرن" سواء كان الأهلي أفريقيا وريال مدريد أوروبيا.

وكان مؤمن زكريا حينها ضمن ناشئي النادي الأهلي مواليد 88، أي في هذا التوقيت كان يبلغ من العمر 13 عاما، وكان ضمن اللاعبين المتميزين والذين وقع عليهم الاختيار ليتواجدوا في هذه المباراة في هذا التوقيت.

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم مباراة من العيار الثقيل، على استاد مولاي عبد الله في المغرب، بين الاهلي وريال مدريد، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وتنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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