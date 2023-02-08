سر ظهور مؤمن زكريا في مباراة الأهلي وريال مدريد 2001

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم النادي الأهلي السابق، مؤمن زكريا، حينما كان ناشئاً بالقلعة الحمراء، وهو يقف أمام لاعب ريال مدريد كلود ماكيليلي، لاعب وسط الفريق الإسباني، حينما المواجهة الودية التي جمعت الفريقين عام 2001، بمناسبة تتويج الناديين بجائزة "نادي القرن" سواء كان الأهلي أفريقيا وريال مدريد أوروبيا.

وكان مؤمن زكريا حينها ضمن ناشئي النادي الأهلي مواليد 88، أي في هذا التوقيت كان يبلغ من العمر 13 عاما، وكان ضمن اللاعبين المتميزين والذين وقع عليهم الاختيار ليتواجدوا في هذه المباراة في هذا التوقيت.

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم مباراة من العيار الثقيل، على استاد مولاي عبد الله في المغرب، بين الاهلي وريال مدريد، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وتنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء.