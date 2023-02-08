مباراة القرن.. الأهلي يواجه ريال مدريد بأحلام التأهل لنهائي كأس العالم للأندية.. موعد اللقاء والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم مباراة من العيار الثقيل، على استاد مولاي عبد الله في المغرب، بين الاهلي وريال مدريد، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، مساء اليوم الأربعاء.

وتعد المواجهة هي الأولى بين الأهلي وريال مدريد رسمياً، منذ مواجهتهما الودية في عام 2001 والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدف نظيف.

ويسعى الاهلي لتحقيق المفاجأة والفوز على بطل أوروبا والتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي مونديال الأندية.

ويعد ريال مدريد هو الأكثر تحقيقاً لبطولة كأس العالم للأندية، برصيد 4 ألقاب، أعوام (2014، 2016، 2017 و2018).

وسيواجه الفائز من لقاء الأهلي وريال مدريد فريق الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي وريال مدريد عبر القنوات التالية:

- قناة "تايم سبورت" على التردد الأرضي.

- الرياضية المغربية "tnt"، التردد عبر قمر عرب سات "12683" استقطاب "عمودي"، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- قنوات الرياضية السعودية "SSC EXTRA HD"، وتبث عبر قمر "عرب سات (بدر 26 شرق)" التردد: 12418 و12380، والاستقطاب: أفقي H، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- قناة "Canal Sport Poland HD2" – على قمر الأوروبي "Hotbird 13E" – تردد 11487، معدل ترميز 27500، أفقي H.

- قناة "Sport TV 4 Portugal" على قمر هيسباسات "Hispasat 30W" – تردد 12360، معدل ترميز 27500، أفقي H.

طاقم التحكيم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي وريال مدريد، والذي سيكون من أوروجواي بقيادة أندريس ماتونتي، ويعاونه مواطناه نيكولاس تاران ومارتن سوبي، ومعهم الحكم الرابع إيفان بارتون من سلفادور.

وفي غرفة حكم الفيديو "الفار" يتواجد الكولومبي نيكولاس جالو، يعاونه، الفنزويلي خوان سوتو، والأمريكية كاثرين نيسبيت كحكم فيديو للتسلل، وحكم فيديو احتياطي، المكسيكي فرناندو جويريرو.

الأهلي

حقق الأهلي الفوز على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية، بثلاثة أهداف نظيفة بأقدام حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وتمكن الاهلي من تحقيق الفوز على فريق سياتل الأمريكي بهدف دون رد، في مباراة الدور الثاني، بأقدام محمد مجدي أفشة في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وسيسعى الأهلي لاستغلال الحالة المعنوية الحالية لريال مدريد، فحامل لقب الدوري الإسباني تكبد هزيمة مفاجئة على يد مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد في آخر مبارياته قبل البطولة، ليمنى فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالخسارة الثالثة في الليجا.

ويحافظ الأهلي على سجله خاليًا من الهزائم تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، الذي تولى القيادة الفنية قبل انطلاق الموسم الحالي خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي تمت إقالته.

التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية

خط الهجوم: بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف

ريال مدريد

يدخل ريال مدريد مواجهة الأهلي وهو يعاني من غيابات مؤثرة بين صفوفه، حيث تعرض كل من كريم بنزيما وتيبو كورتوا وفيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز وإيدير ميليتاو وإيدين هازارد للإصابة.

ولا الفريق الملكي الإسباني أفضل أحواله مع بداية عام 2023، حيث أهدر الفريق 8 نقاط في آخر 5 جولات من الدوري الإسباني، ليتراجع عن برشلونة الذي لديه الفرصة لتوسيع الفارق معه في الصدارة إلى 8 نقاط.

كما أن ريال مدريد خسر أول ألقابه هذا الموسم بالهزيمة في نهائي السوبر الإسباني أمام غريمه التقليدي برشلونة 1-3.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كامافينجا ، ناتشو، رودريجو، كارفاخال

خط الوسط: مودريتش، كروس، سيبايوس

خط الهجوم: أسينسو، فينيسوس، رودريجو