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شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة ينعى والد زوجته من معسكر الأهلى استعدادًا لمباراة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى والد زوجته الذى وافته المنية اليوم الأربعاء ، أثناء تواجد اللاعب مع البعثة الحمراء فى المغرب حيث يستعد الفريق لمواجهة ريال مدريد الإسبانى على ملعب "الأمير مولاي عبدالله" بالرباط في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بحثاً عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى في تاريخ المارد الأحمر.
وفي غرفة حكم الفيديو يتواجد الكولومبي نيكولاس جالو، يعاونه، الفنزويلي خوان سوتو، والأمريكية كاثرين نيسبيت كحكم فيديو للتسلل، وحكم فيديو احتياطي، المكسيكي فرناندو جويريرو
المارد الأحمر يرغب خلال مشاركته الثامنة بكأس العالم للأندية في تخطي عقبة ريال مدريد من أجل ضمان تحقيق إنجاز أفضل من الميدالية البرونزية، التي سبق أن حققها 3 مرات من قبل.
ووصل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية 4 مرات قبل تأهله الخامس في النسخة الحالية، لكنه خسر في جميع المواجهات على يد إنترناسيونال البرازيلي 1-2 عام 2006 باليابان، وكورينثيانز البرازيلي 0-1 عام 2012 باليابان، وبايرن ميونخ الألماني 0-2 عام 2021 بقطر، وبالميراس البرازيلي 0-2 عام 2022 بالإمارات.