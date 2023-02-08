شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة ينعى والد زوجته من معسكر الأهلى استعدادًا لمباراة ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى والد زوجته الذى وافته المنية اليوم الأربعاء ، أثناء تواجد اللاعب مع البعثة الحمراء فى المغرب حيث يستعد الفريق لمواجهة ريال مدريد الإسبانى على ملعب "الأمير مولاي عبدالله" بالرباط في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بحثاً عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى في تاريخ المارد الأحمر.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كشف عن أن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي وريال مدريد، سيكون من أوروجواي بقيادة أندريس ماتونتي، ويعاونه مواطناه نيكولاس تاران ومارتن سوبي، ومعهم الحكم الرابع إيفان بارتون من سلفادور.

وفي غرفة حكم الفيديو يتواجد الكولومبي نيكولاس جالو، يعاونه، الفنزويلي خوان سوتو، والأمريكية كاثرين نيسبيت كحكم فيديو للتسلل، وحكم فيديو احتياطي، المكسيكي فرناندو جويريرو