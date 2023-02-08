شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث عن معادلة انتصارات موسيمانى مع الأهلى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى اختباراً مثيراً حينما يواجه ريال مدريد الإسبانى على ملعب "الأمير مولاى عبد الله" بالرباط فى نصف نهائى كأس العالم للأندية فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بحثاً عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى فى تاريخ المارد الأحمر.
ويبحث السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن فوزه الثالث مع المارد الأحمر بكأس العالم للأندية بعدما حقق فوزين على أوكلاند سيتى وسياتل الأمريكى لمعادلة رقم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى.
وأصبح كولر المدرب الخامس فى تاريخ الأهلى الذى يقود الفريق فى كأس العالم للأندية والمدرب الأجنبى الثالث مع الأحمر بالمونديال.
ويعد البرتغالى مانويل جوزيه أكثر المدربين الذين قادوا الأهلى فى كأس العالم للأندية بثلاث مرات أعوام 2005، 2006 ، 2008، فيما جاء الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وصيفا بقيادة الأهلى فى نسختين عامى 2020، 2021، ومرة لكل من حسام البدرى عام 2012، ومحمد يوسف 2013.