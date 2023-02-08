شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث عن معادلة انتصارات موسيمانى مع الأهلى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى اختباراً مثيراً حينما يواجه ريال مدريد الإسبانى على ملعب "الأمير مولاى عبد الله" بالرباط فى نصف نهائى كأس العالم للأندية فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بحثاً عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى فى تاريخ المارد الأحمر.

ويبحث السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن فوزه الثالث مع المارد الأحمر بكأس العالم للأندية بعدما حقق فوزين على أوكلاند سيتى وسياتل الأمريكى لمعادلة رقم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى.

ويعد موسيمانى أكثر مدرب فوزا مع الأهلى فى مونديال الأندية برصيد 3 انتصارات، وذلك أمام الدحيل فى 2021 ومونتيرى والهلال فى 2022، أما البرتغالى مانويل جوزيه ففاز فى مباراتين بنسخة 2006، على أوكلاند سيتى وكلوب أمريكا.