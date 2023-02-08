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كولر يبحث عن معادلة انتصارات موسيمانى مع الأهلى فى كأس العالم للأندية

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى اختباراً مثيراً حينما يواجه الإسبانى على ملعب "الأمير مولاى عبد الله" بالرباط فى نصف نهائى كأس العالم للأندية فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، بحثاً عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى فى تاريخ المارد الأحمر.

ويبحث السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن فوزه الثالث مع المارد الأحمر بكأس العالم للأندية بعدما حقق فوزين على أوكلاند سيتى وسياتل الأمريكى لمعادلة رقم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى.

 

ويعد موسيمانى أكثر مدرب فوزا مع الأهلى فى مونديال الأندية برصيد 3 انتصارات، وذلك أمام الدحيل فى 2021 ومونتيرى والهلال فى 2022، أما البرتغالى مانويل جوزيه ففاز فى مباراتين بنسخة 2006، على أوكلاند سيتى وكلوب أمريكا.

 

وأصبح كولر المدرب الخامس فى تاريخ الأهلى الذى يقود الفريق فى كأس العالم للأندية والمدرب الأجنبى الثالث مع الأحمر بالمونديال.

 

ويعد البرتغالى مانويل جوزيه أكثر المدربين الذين قادوا الأهلى فى كأس العالم للأندية بثلاث مرات أعوام 2005، 2006 ، 2008، فيما جاء الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وصيفا بقيادة الأهلى فى نسختين عامى 2020، 2021، ومرة لكل من حسام البدرى عام 2012، ومحمد يوسف 2013.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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