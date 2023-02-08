شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفنى لنادى الزمالك، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفارس الأبيض تدريباته استعدادا للمباراة المرتقبة، ويدخل الزمالك المباراة وعينه على حصد لقب دورى الأبطال، والغائب عن خزانة النادى منذ عام 2002.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

يستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى الموسم الحالى.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري





حكم سنغالى لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى

قرر الاتحاد الأفريقى الكاف تعيين طاقم تحكيم سنغالى لإدارة المباراة، ويقود طاقم التحكيم السنغالى إيسى إيس واى حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجى مالك سامبا ونوها بانجورا كمساعد أول وثان، وأدالبرت ضيوف كحكم رابع خلال اللقاء.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى

تقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى، حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.