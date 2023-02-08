الشناوى يبحث عن تحطيم رقم نوير أمام ريال مدريد الليلة

القاهرة - سامية سيد - يبحث محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى عن تخطى رقم الألمانى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ حينما يقود المارد الأحمر فى مباراته الليلة أمام ريال مدريد فى نصف نهائى كأس العالم للأندية بالمغرب.

ويعد الشناوى ونوير أكثر حارس مرمى حافظ على نظافة شباكهما فى كأس العالم للأندية برصيد 4 مباريات، ويملك الشناوى فرصة الانفراد بالرقم حال نجاحه في الخروج بشباك الاهلى نظيفة الليلة.

وحافظ الشناوى على نظافة شباكه فى 4 مباريات بكأس العالم للأندية، وهى الدحيل القطري، التى انتهت للأهلي بهدف نظيف، وبالميراس البرازيلي، التى انتهت بالتعادل السلبي، وضد أوكلاند سيتي، التى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة وأخيراً سياتل الأمريكى الذى انتهى بفوز الأهلى بهدف دون رد.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي وريال مدريد، سيكون من أوروجواي بقيادة أندريس ماتونتي، ويعاونه مواطناه نيكولاس تاران ومارتن سوبي، ومعهم الحكم الرابع إيفان بارتون من سلفادور.

وفي غرفة حكم الفيديو يتواجد الكولومبي نيكولاس جالو، يعاونه، الفنزويلي خوان سوتو، والأمريكية كاثرين نيسبيت كحكم فيديو للتسلل، وحكم فيديو احتياطي، المكسيكي فرناندو جويريرو.