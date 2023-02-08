شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يهزم ريال مدريد بهدف صنداى ودياً فى اللقاء الوحيد بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى مع ريال مدريد فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء ‏على ملعب "مجمع الأمير مولاى عبد الله" بمدينة الرباط المغربية، فى الدور نصف النهائى ‏لبطولة كأس العالم للأندية.‏

وتعد مباراة اليوم هى المواجهة الأولى رسمياً فى تاريخ الفريقين، فيما سبق أن التقى الفريقان ‏فى مباراة ودية على استاد القاهرة يوم 4 أغسطس 2001 فى إطار احتفالات الأهلى بتتويجه ‏بلقب نادى القرن، وفاز الأهلى على بطل إسبانيا بهدف دون رد أحرزه النيجيرى صنداى.‏

تأهل الأهلى للدور نصف النهائى فى مونديال الأندية المقام بالمغرب بعد الفوز على أوكلاند ‏سيتى النيوزيلندى، فى الدور التمهيدى بنتيجة 3- صفر، وسجل الأهداف" حسين الشحات ‏ومحمد شريف وبيرسى تاو"، وفى ربع النهائى فاز الأهلى على سياتل ساوندرز الأمريكي ‏بهدف محمد مجدي أفشة، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها الأهلي في مباراتين متتاليتين في ‏تاريخ مشاركته بالبطولة.‏

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثامنة، محققا الفوز بالميدالية البرونزية ثلاث مرات وجاء ‏في المركز الرابع مرة، وحل في المركز السادس ثلاث مرات.‏

سبق لريال مدريد المشاركة خمس مرات في كأس العالم للأندية، وتعد هذه المشاركة هي ‏السادسة، وتوج باللقب أربع مرات فيما حقق المركز الرابع في نسخة عام 2000.‏