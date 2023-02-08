شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يهزم ريال مدريد بهدف صنداى ودياً فى اللقاء الوحيد بينهما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى مع ريال مدريد فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مجمع الأمير مولاى عبد الله" بمدينة الرباط المغربية، فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للأندية.
وتعد مباراة اليوم هى المواجهة الأولى رسمياً فى تاريخ الفريقين، فيما سبق أن التقى الفريقان فى مباراة ودية على استاد القاهرة يوم 4 أغسطس 2001 فى إطار احتفالات الأهلى بتتويجه بلقب نادى القرن، وفاز الأهلى على بطل إسبانيا بهدف دون رد أحرزه النيجيرى صنداى.
تأهل الأهلى للدور نصف النهائى فى مونديال الأندية المقام بالمغرب بعد الفوز على أوكلاند سيتى النيوزيلندى، فى الدور التمهيدى بنتيجة 3- صفر، وسجل الأهداف" حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسى تاو"، وفى ربع النهائى فاز الأهلى على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف محمد مجدي أفشة، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها الأهلي في مباراتين متتاليتين في تاريخ مشاركته بالبطولة.
ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثامنة، محققا الفوز بالميدالية البرونزية ثلاث مرات وجاء في المركز الرابع مرة، وحل في المركز السادس ثلاث مرات.
سبق لريال مدريد المشاركة خمس مرات في كأس العالم للأندية، وتعد هذه المشاركة هي السادسة، وتوج باللقب أربع مرات فيما حقق المركز الرابع في نسخة عام 2000.