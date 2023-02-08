شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يصحح اليوم أخطاء لاعبى الطلائع بعد الخسارة من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
ويبدأ اليوم الأربعاء فريق الطلائع استعداداته لمواجهة الداخلية بدون راحة نظراً لضيق الوقت، ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفا.
وحقق فريق الكرة بنادي بيراميدز، فوزا هاما على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وشهدت المباراة طرد مصطفى الخواجة لاعب طلائع الجيش، في الدقيقة الرابعة والثلاثين بعد التدخل العنيف على لاعب بيراميدز، وأشهر الحكم الكارت الأحمر مباشرة بعد العودة إلى تقنية الفار.
وسجل فخر الدين بن يوسف هدف بيراميدز الوحيد بضربة رأسية بعد عرضية عبد الله السعيد المتقنة في الوقتالمحتسب بدل من الضائع من الشوط الاول.
وفي الكرة التي تلت الهدف تعرض علي جبر مدافع بيراميدز للطرد بعدما نال الكارت الأصفر الثاني.