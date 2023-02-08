شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يصحح اليوم أخطاء لاعبى الطلائع بعد الخسارة من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لفريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف على تصحيح الأخطاء التى تسببت فى تلقى الفريق الهزيمة من بيراميدز فى مباراة الجولة 17 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى أقيمت على استاد جهاز الرياضة

ويسعى الجهاز الفنى للطلائع لتصحيح الأخطاء الدفاعية وتحليل أسباب الهزيمة لتجنبها فى المباراة المقبلة أمام الداخلية المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويبدأ اليوم الأربعاء فريق الطلائع استعداداته لمواجهة الداخلية بدون راحة نظراً لضيق الوقت، ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفا.