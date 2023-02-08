شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه ريال مدريد فى "ديربى القرن" بكأس العالم للأندية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى في التاسعة مساء اليوم الأربعاء – بتوقيت القاهرة- أهم مباراة في تاريخه حينما يواجه ريال مدريد الاسبانى على ملعب "الأمير مولاي عبدالله" بالرباط في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بحثاً عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى في تاريخ المارد الأحمر.

استطاع الاهلى التأهل لنصف النهائي بعد فوزه في الدور الأول على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية ثم سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يخوض ريال مدريد مباراته الأولى في البطولة، وذلك انطلاقا من نصف النهائي، باعتباره حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كشف عن أن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي وريال مدريد، سيكون من أوروجواي بقيادة أندريس ماتونتي، ويعاونه مواطناه نيكولاس تاران ومارتن سوبي، ومعهم الحكم الرابع إيفان بارتون من سلفادور.

وفي غرفة حكم الفيديو يتواجد الكولومبي نيكولاس جالو، يعاونه، الفنزويلي خوان سوتو، والأمريكية كاثرين نيسبيت كحكم فيديو للتسلل، وحكم فيديو احتياطي، المكسيكي فرناندو جويريرو.

المارد الأحمر يرغب خلال مشاركته الثامنة بكأس العالم للأندية في تخطي عقبة ريال مدريد من أجل ضمان تحقيق إنجاز أفضل من الميدالية البرونزية، التي سبق أن حققها 3 مرات من قبل.

ووصل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية 4 مرات قبل تأهله الخامس في النسخة الحالية، لكنه خسر في جميع المواجهات على يد إنترناسيونال البرازيلي 1-2 عام 2006 باليابان، وكورينثيانز البرازيلي 0-1 عام 2012 باليابان، وبايرن ميونخ الألماني 0-2 عام 2021 بقطر، وبالميراس البرازيلي 0-2 عام 2022 بالإمارات.

سيعمل الأهلي على استغلال عامل آخر وهو الحالة المعنوية الحالية لريال مدريد، فحامل لقب الدوري الإسباني تكبد هزيمة مفاجئة على يد مضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد في آخر مبارياته قبل البطولة، ليمنى فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالخسارة الثالثة في الليجا.

يحافظ الأهلي على سجله خاليًا من الهزائم تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، الذي تولى القيادة الفنية قبل انطلاق الموسم الحالي خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي تمت إقالته.

وخاض الأهلي مع مارسيل كولر خلال الموسم الحالي 2022-2023 ما مجموعه 22 مباراة في كل البطولات، حقق الفريق الفوز في 18 مباراة مقابل 4 تعادلات، دون أن يعرف طعم الهزيمة في أي مباراة.

مباراة الأهلي وريال مدريد ستعيد صراع الأكثر تتويجا بالألقاب القارية من جديد بين الفريقين، خاصةً أنه ظل مشتعلا على مدار السنوات الأخيرة منذ نهاية عام 2020.

والمثير للاهتمام أن نادي القرن في أفريقيا ونظيره على مستوى العالم وأوروبا هما الفريقان الأكثر تتويجا بالألقاب القارية، فالأهلي حصد 24 لقبا قاريا منذ تأسيسه، بينما يظل ريال مدريد الأكثر تتويجا بواقع 28 لقبا.

وبالتالي قد يجد الأحمر فرصة مباشرة خلال تلك المواجهة لتقليص الفارق مع ريال مدريد إلى 3 ألقاب فقط، إذا تمكن من تجاوزه ثم تحقيق الانتصار في المباراة النهائية التي سيلتقي فيها الفائز مع المتأهل من مباراة فلامنجو البرازيلي والهلال السعودي.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام ريال مدريد مكون من : "حراسة المرمى: محمد الشناوى ،خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني ، خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية،خط الهجوم: بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف".

في المقابل، سيدخل ريال مدريد تلك المواجهة المرتقبة أمام الأهلي وهو يعاني من غيابات مؤثرة بين صفوفه، حيث تعرض كل من كريم بنزيما وتيبو كورتوا وفيرلاند ميندي ولوكاس فاسكيز وإيدير ميليتاو وإيدين هازارد للإصابة.

ولا يعيش ريال مدريد أفضل أحواله مع بداية عام 2023، حيث أهدر الفريق 8 نقاط في آخر 5 جولات من الدوري الإسباني، ليتراجع عن برشلونة الذي لديه الفرصة لتوسيع الفارق معه في الصدارة إلى 8 نقاط، كما أن الميرينجي خسر أول ألقابه هذا الموسم بالهزيمة في نهائي السوبر الإسباني أمام غريمه الكتالوني 1-3.

ويعد ريال مدريد الاسبانى أكثر الأندية تتويجاً بكأس العالم للأندية برصيد 4 ألقاب أعوام (2014، 2016، 2017 و2018) ويسعى لتجاوز الاهلى لمواصلة مشواره نحو حصد اللقب الخامس.

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن فريقه يريد التتويج ببطولة كأس العالم للأندية، ويسعى لتجاوز عقبة الاهلى لتحقيق لقب جديد مع الميرنيجى.

ويبدو التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام الاهلى مكون من : "حارس المرمى: لونين ، خط الدفاع: كامافينجا ، ناتشو، رودريجو، كارفاخال ، خط الوسط: مودريتش، كروس، سيبايوس ، خط الهجوم: أسينسو، فينيسوس، رودريجز".