شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعالج أخطاء مباراة فاركو قبل مواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعالج البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك أخطاء مباراة فريقه أمام فاركو والتى خسرها الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة فى الجولة السابعة عشر للدورى قبل مواجهة شباب بلوزداد فى الجولة الأولى لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته بعد غدا الجمعة باستاد القاهرة .

كان لاعبو الزمالك ظهروا بشكل سئ خلال لقاء فاركو وجاءت الأهداف من أخطاء فردية لبعض اللاعبين الذين ظهروا بشكل بعيد تماما عن مستواهم الفنى وهو ما أدى لخسارة الفريق ثلاث نقاط مهمة فى الدورى وأبعدته كثيرا عن المنافسة عن لقب الدورى وأصبح مهددا بالإبتعاد عن المربع الذهبى .

ومن المقرر أن يجرى فيريرا بعض التغييرات التكتيكية فى تشكيلة الفريق التى ستخوض لقاء شباب بلوزداد بعض ابتعاد البعض عن مستواه الفنى مثل عودة أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى بدلا من محمد عبد الشافى وعودة محمد عبد الغنى لمجاورة حسام عبد المجيد فى الخط الخلفى حال التأكد من شفائه من إصابته والتى أبعدته عن المشاركة فى لقاء فاركو .