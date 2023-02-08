شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى وريال مدريد في مباراة "ديربى القرن" والان مع تفاصيل الخبر
على الجانب الآخر، يخوض ريال مدريد مباراته الأولى في البطولة، وذلك انطلاقا من نصف النهائي، باعتباره حامل لقب دوري أبطال أوروبا.
التشكيل المتوقع للأهلى أمام ريال مدريد
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام ريال مدريد مكون من : "حراسة المرمى: محمد الشناوى ،خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني ، خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية،خط الهجوم: بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف".
التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام الاهلى
أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن فريقه يريد التتويج ببطولة كأس العالم للأندية، ويسعى لتجاوز عقبة الاهلى لتحقيق لقب جديد مع الميرنيجى.
ويبدو التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام الاهلى مكون من : "حارس المرمى: لونين ، خط الدفاع: كامافينجا ، ناتشو، رودريجو، كارفاخال ، خط الوسط: مودريتش، كروس، سيبايوس ، خط الهجوم: أسينسو، فينيسوس، رودريجز".