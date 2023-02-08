شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى وريال مدريد في مباراة "ديربى القرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة نظيره ريال مدريد في التاسعة مساء اليوم الأربعاء – بتوقيت القاهرة- على ملعب "الأمير مولاي عبدالله" بالرباط في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بحثاً عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى في تاريخ المارد الأحمر.

استطاع الاهلى التأهل لنصف النهائي بعد فوزه في الدور الأول على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية ثم سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يخوض ريال مدريد مباراته الأولى في البطولة، وذلك انطلاقا من نصف النهائي، باعتباره حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام ريال مدريد

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام ريال مدريد مكون من : "حراسة المرمى: محمد الشناوى ،خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني ، خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية،خط الهجوم: بيرسى تاو وحسين الشحات ومحمد شريف".

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام الاهلى

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن فريقه يريد التتويج ببطولة كأس العالم للأندية، ويسعى لتجاوز عقبة الاهلى لتحقيق لقب جديد مع الميرنيجى.

ويبدو التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام الاهلى مكون من : "حارس المرمى: لونين ، خط الدفاع: كامافينجا ، ناتشو، رودريجو، كارفاخال ، خط الوسط: مودريتش، كروس، سيبايوس ، خط الهجوم: أسينسو، فينيسوس، رودريجز".