شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة بطرسبرج لرجال الاسكواش بمشاركة 9 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات بطولة بطرسبرج لرجال الاسكواش، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 12 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

ويشارك في البطولة من مصر كل من: علي فرج ، مروان الشوربجي ، طارق مؤمن ، مازن هشام ، يوسف سليمان ، يوسف إبراهيم ، محمد أبو الغار ، عمر مسعد ، كريم الحمامي.

ويعود علي فرج للمشاركة في البطولات لأول مرة منذ 3 أشهر بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة حرمته من المشاركة في المباريات خلال البطولات الأخيرة ليتراجع إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اللاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر فبراير الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، على فرج فى المركز الثانى، وتقدم البيروفى دييجو إلياس إلى المركز الثالث، بينما تراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع، وتواجد الإنجليزي محمد الشوربجي الخامس، مروان الشوربجي فى المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، فارس الدسوقي في التاسع، والفرنسي فيكتور كورين في المركز العاشر.

تصنيف السيدات

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، جورجينا كيندي قي المركز التاسع، والبلجيكية نيلي جليس في المركز العاشر.