شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن طاهر يصحح أخطاء محمد عواد قبل مواجهة شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك جلسة خاصة مع محمد عواد حارس مرمى الفريق لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها الحارس فى لقاء فاركو والتى ظهر فيها عواد بشكل بعيد عن مستواه ويتحمل جزء من الهدفين الأول والثانى بالرغم من مروره بفترة طويلة من ثبات المستوى .

فى الوقت الذى تنادت أصوات داخل الجهاز الفنى بضرورة منح الفرصة لمحمد صبحى الحارس الثانى من أجل تجهيزه أيضا على أمل الإعتماد عليه فى الفترة المقبلة خاصة وأنه يمتلك من الخبرات الكثيرة التى يمكن الإعتماد عليه فى أى لقاء .

يستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد بعد غدا الجمعة فى الجولة الاولى من دور المجموعات لدورى ابطال افريقيا .

في سياق مختلف يخضع مصطفي الزناري مدافع فريق الزمالك، لاختبار طبي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض، من أجل تحديد مدي اصابته التي تعرض لها خلال مواجهة فاركو امس الاثنين.

وتعرض الزناري لشد في العضلة الخلفية في مواجهة فاركو التي اقيمت الاثنين علي استاد برج العرب، وانتهت بفوز فاركو بنتيجة 3 / 0.

ويحدد الاختبار الطبي مدي إصابة الزناري، وتحوم الشكوك حول لحاق اللاعب بمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة الأولى لدورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.