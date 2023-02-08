شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات قوية اليوم بمجموعة بحرى بالقسم الثانى.. كفر الشيخ والبلدية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء، 7 مواجهات قوية فى إطار افتتاح منافسات الأسبوع السابع عشر من مجموعة بحرى والإسكندرية فى القسم الثانى بين الهلال بالضبعة مع نبروه‏، بايونيرز مع أبو قير للأسمدة، الأوليمبي مع الحمام، دكرنس مع جمهورية شبين، كفر الشيخ‏ مع بلدية المحلة، سبورتنج مع المنصورة، طنطا‏ مع المصرى بالسلوم.

يستقبل فريق دكرنس متصدر مجموعة بحرى والسكندرية برصيد 28 نقطة، فريق جمهورية شبين صاحب المركز السابع برصيد 26 نقطة، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين وستكون نارية، حيث يسعى سعيد صبحى مدرب دكرنس فى استغلال الأرض والجمهور من أجل تأكيد الصدارة واقتناص الثلاث نقاط، فيما يأمل جمهورية شبين فى خطف أهم ثلاث نقاط وإسقاط المتصدر من أجل الاقتراب من الصدارة.

ويحل فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثانى برصيد 27 نقطة، ضيفا على فريق كفر الشيخ صاحب المركز الخامس برصيد 26 نقطة، ويسعى أحمد عبد الرؤوف المدير الفنى لفريق البلدية لاقتناص الفوز والعودة بالثلاث نقاط، فيما يسعى عبد الفتاح عبد الرازق المدير الفنى لفريق كفر الشيخ إلى تحقيق الفوز والاقتراب من مقدمة الترتيب.

ويستضيف فريق طنطا صاخب المركز الثالث برصيد 27 نقطة، المصرى بالسلوم صاحب المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة، ويسعى عمرو أنور المدير الفنى لفريق طنطا لمواصلة نتائجه الرائعة والعودة لسكة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع البلدية فى الجولة الماضية، خاصة أن المباراة سهلة نسبية بمواجهة المصرى بالسلوم المتواضع هذا الموسم.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من الهلال بالضبعة مع نبروه‏، بايونيرز مع أبو قير للأسمدة، الأوليمبي مع الحمام، سبورتنج مع المنصورة.

وتستكمل يوم الجمعة المقبل، مباريات الأسبوع السابع عشر من مجموعة بحري والإسكندرية بمواجهة المجد السكندري مع بروكسي في الثالثة عصرا.