شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وريال مدريد اليوم الأربعاء 8 / 2 / 2023 بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة في العالم دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء التاريخى بين الاهلى وريال مدريد على ملعب "الأمير مولاي عبدالله" بالرباط في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

استطاع الاهلى التأهل لنصف النهائي بعد فوزه في الدور الأول على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية ثم سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد.

مشوار الاهلى وريال مدريد في كأس العالم للأندية

على الجانب الآخر، يخوض ريال مدريد مباراته الأولى في البطولة، وذلك انطلاقا من نصف النهائي، باعتباره حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

طاقم تحكيم مباراة الاهلى وريال مدريد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي وريال مدريد، سيكون من أوروجواي بقيادة أندريس ماتونتي، ويعاونه مواطناه نيكولاس تاران ومارتن سوبي، ومعهم الحكم الرابع إيفان بارتون من سلفادور.

وفي غرفة حكم الفيديو يتواجد الكولومبي نيكولاس جالو، يعاونه، الفنزويلي خوان سوتو، والأمريكية كاثرين نيسبيت كحكم فيديو للتسلل، وحكم فيديو احتياطي، المكسيكي فرناندو جويريرو.

كولر المدرب الخامس للأهلى في كأس العالم للأندية

أصبح كولر المدرب الخامس فى تاريخ الاهلى الذى يقود الفريق فى كأس العالم للأندية والمدرب الأجنبي الثالث مع الأحمر بالمونديال.

ويعد البرتغالى مانويل جوزيه أكثر المدربين الذين قادوا الأهلى فى كأس العالم للأندية بثلاث مرات أعوام 2005، 2006 ، 2008، فيما جاء الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى وصيفا بقيادة الأهلى فى نسختين عامى 2020، 2021، ومرة لكل من حسام البدرى عام 2012، ومحمد يوسف 2013

الظهور الثامن للأهلى في كأس العالم للأندية

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

أفضل نتائج الاهلى في كأس العالم للأندية

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.