شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.
وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا
الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.
الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.
مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشرة للدوري المصري
الخميس 9 فبراير
الاتحاد السكندري & أسوان.. 2.45 ظهراً
الجمعة 10 فبراير
غزل المحلة & المقاولون العرب.. 6 مساء
السبت 11 فبراير
فاركو & البنك الأهلى..5 مساء
طلائع الجيش & الداخلية..7 مساء
الأحد 12 فبراير
سيراميكا & المصري..6 مساءاً
الإثنين 13 فبراير
سموحة & الزمالك.. 7 مساء
الخميس 16 فبراير
فيوتشر & حرس الحدود.. 5 مساء
بيراميدز & إنبى.. 7 مساء
القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.