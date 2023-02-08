شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك لانطلاق مشواره الأفريقى بعدما أغلق صفحة مباريات الدوري المصري بانتهاء مباراة فاركو التي أقيمت مساء الاثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر للمسابقة وخسرها الفريق الأبيض بثلاثية دون رد، من أجل الاستعداد لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري. ويدخل الزمالك المباراة وعينه على حصد لقب دوري الأبطال، والغائب عن خزانة النادي منذ عام 2002.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.





موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

قرر الاتحاد الأفريقى الكاف تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة المباراة، ويقود طاقم التحكيم السنغالي إيسي إيس واي حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجي مالك سامبا ونوها بانجورا كمساعد أول وثان، وأدالبرت ضيوف كحكم رابع خلال اللقاء.

تقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.