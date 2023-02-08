عقوبات تصل للاستبعاد وخصم نقاط وسحب ألقاب.. إعصار يهدد مانشستر سيتي بسبب «مخالفات».. وأندية «البريميرليج» تريد طرد النادي السماوي

الشارقة - اميمة ياسر -

يُواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خطر التعرض إلى عقوبات قاسية لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تُهدد مستقبله الرياضي باعتبار أن التجاوزات التي كشفت عنها التحقيقات الأولى، تجعل النادي معرّضاً لعديد المخاطر، منها خصم النقاط أو حرمانه من بعض التتويجات التي حققها الفريق في الدوري الإنكليزي، وأقصاها استبعاده من المنافسة.

وتُتابع الجماهير الإنجليزية نتائج التحقيقات بالنظر إلى أن هذه الأزمة قد يكون لها انعكاس خطير على الدوري الإنجليزي وعلى التوازنات الرياضية في المواسم القادمة، وتهدد عملاقاً سيطر على بطولة "البريميرليج" في المواسم الأخيرة، الذي يبدو متورطاً في 25 ملفاً.

البداية

البداية كانت مع بيان أصدرته رابطة "بريميرليج"، الإثنين، قالت فيه إن مانشستر سيتي متهم بانتهاك اللوائح في كل موسم بين 2009-2010 وحتى 2017-2018.

وشرعت رابطة "البريميرليج" في القيام بعمليات تدقيق مالي في معاملات "السيتي" الذي سيطر على سوق الانتقالات في السنوات الماضية وأنفق بأرقام قياسية منذ تعاقده مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حيث امتدت التحقيقات والأبحاث إلى المعاملات التي قام بها النادي منذ قرابة 10 سنوات، حيث جرت التحقيقات بسرية كبيرة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، في تقرير لها الثلاثاء، أن عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" تُريد طرد نادي مانشستر سيتي من المسابقة إذا تم إدانته بخرق القواعد المالية.

وأضافت الشبكة الرياضية أن بعض هذه الأندية من بين "الستة الكبار" والتي كانت تضغط بقوة في من أجل معاقبة مانشستر سيتي.

وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أنه لن يكون هناك الكثير من التعاطف مع مانشستر سيتي، الذي فاز بالدوري الإنجليزي ست مرات في آخر 11 عامًا، إذا ثبتت إدانته.

وأوضحت الشبكة أن هناك شعور بأن سحب الألقاب من سيتي بأثر رجعي سيكون بلا معنى ويسبب ارتباكًا، ولكن من غير المحتمل أيضًا أن يكون للغرامة تأثير كبير.

بيان من مانشستر سيتي

تصر إدارة نادي مانشستر سيتي على سلامة موقفها القانوني، وعدم ارتكاب تجاوزات مالية، حيث نشرت بياناً أكدت خلاله ترحيبها بنتائج التحقيق حتى ينتهي الجدل بخصوص سياسية الفريق المالية في السنوات الماضية، ذلك أن التهم رافقت النادي منذ عديد المواسم.

وقال نادي مانشستر سيتي في بيانه: "النادي تفاجأ ببيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يزعم انتهاك النادي للقواعد، لا سيما بالنظر إلى كم المعلومات التي زودنا بها الرابطة في هذا الشأن".

وأضاف البيان: "مانشستر سيتي يرحب بمراجعة هذه القضية من قبل لجنة مستقلة، للنظر بنزاهة في الأدلة لدعم موقفه".

واختتم النادي بيانه بالقول: "مانشستر سيتي يتطلع إلى وضع حد لهذه المسألة مرة أخرى، وإلى الأبد".