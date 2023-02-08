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تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وريال مدريد الليلة فى كأس العالم للأندية

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى اختباراً مثيراً حينما يواجه الاسبانى على ملعب "الأمير مولاي عبدالله" بالرباط في نصف نهائي كأس العالم للأندية في التاسعة مساء اليوم الاربعاء، بحثاً عن تأشيرة المباراة النهائية للبطولة للمرة الأولى في تاريخ المارد الأحمر.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وريال مدريد
أعلنت قناة Aea العراقية نقل مباراة الأهلى وريال مدريد الليلة فى كأس العالم للأندية، ونجحت القناة فى نقل مباراة الأهلى مع أوكلاند سيتى الأربعاء الماضى وانتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة ونقل مباراة الأهلى وسياتل الأمريكى السبت الماضى التي فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد

 

تردد قناة aea  

 

11636 أو 116367

 

الاستقطاب: افقى 

 

القمر الصناعى : نايل سات 

 

كما أعلنت قناة NRT العراقية نقل مباراة الاهلى وريال مدريد الليلة 

 

تردد قناة NRT

 

11636 أو 116367

 

الاستقطاب: افقى 

 

القمر الصناعى : نايل سات 

 

أون تايم سبورت الأرضية تنقل مباراة الأهلي وريال مدريد 

ويمكن مشاهدة مباراة الاهلى وريال مدريد من خلال قناة أون تايم سبورت الارضية التي أعلنت حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.

يجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل مشاهدة مباراة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد :

 

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

 

- قم بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.

 

- قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

 

- في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك

 

- ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

 

- قم بعمل توليف إعداد القناة.

 

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

 

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

 

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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