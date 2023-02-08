تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وريال مدريد الليلة فى كأس العالم للأندية

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القناة الناقلة لمباراة الاهلى وريال مدريد
تردد قناة aea
11636 أو 116367
الاستقطاب: افقى
القمر الصناعى : نايل سات
كما أعلنت قناة NRT العراقية نقل مباراة الاهلى وريال مدريد الليلة
تردد قناة NRT
11636 أو 116367
الاستقطاب: افقى
القمر الصناعى : نايل سات
أون تايم سبورت الأرضية تنقل مباراة الأهلي وريال مدريد
ويمكن مشاهدة مباراة الاهلى وريال مدريد من خلال قناة أون تايم سبورت الارضية التي أعلنت حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.
يجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل مشاهدة مباراة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد :
تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.
- قم بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.
- قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.
- في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك
- ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.
- قم بعمل توليف إعداد القناة.
اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.
يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.
وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.