تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وريال مدريد الليلة فى كأس العالم للأندية

ويمكن مشاهدة مباراة الاهلى وريال مدريد من خلال قناة أون تايم سبورت الارضية التي أعلنت حصولها على حقوق بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.

يجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل مشاهدة مباراة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد :

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

- قم بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.

- قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

- في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك

- ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

- قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وسجل التردد UHF32 أو تماثلي بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.