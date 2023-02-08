شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وريال مدريد اليوم الأربعاء 8 / 2 / 2023 بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق الأهلى موعداً مع ريال مدريد الإسباني الليلة بنصف نهائي كأس العالم للأندية في أول لقاء رسمي بين الفريقين في تاريخهما، والمواجهة الرسمية الثانية على المستوى الرسمي مع بطل دوري أبطال أوروبا، وكان اللقاء الأول مع بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم 8 فبراير 2021 وانتهى بفوز الفريق الألماني.

سبق للأهلي اللعب في نصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات، الأولى في نسخة 2006 وفاز الأهلي بأول ميدالية برونزية في تاريخه بالبطولة على حساب كلوب أمريكا المكسيكي، والثانية في نسخة 2012 واحتل الأهلي المركز الرابع، والثالثة في نسخة 2021 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي، والرابعة في نسخة 2022 وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه على حساب الهلال السعودي.

يلتقى الأهلي مع نظيره ريال مدريد الإسبانى في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة.

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

الأهلى × ريال مدريد يوم 8 فبراير- الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 11 فبراير- الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة.

المباراة النهائية يوم 11 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.