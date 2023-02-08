شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الهلال يكمل نجاحات الكرة السعودية بصعوده إلى نهائى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أحمد حسن الصقر، نجم منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، التهنئة للكرة السعودية بتأهل الهلال إلى نهائى كأس العالم للأندية، بعد الفوز على فلامينجو البرازيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع "تويتر": "مليون مبروك لنادي الهلال السعودي والأشقاء السعوديين تأهل الهلال لنهائي كأس العالم للأندية، وذلك استكمالا لنجاحات الكرة السعودية بعد ظهور المنتخب السعودي بمظهر مشرف في كأس العالم".

وتابع أحمد حسن الصقر: "نتمنى تأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية ليكون النهائي الحلم العربي على أراضي عربية".

وأقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني بعد عصر الثلاثاء بقاعة المؤتمرات في استاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

وحضر الاجتماع الفني وفد النادي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، المنسق العام للبعثة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

كما تواجد الوفد الإداري لنادي ريال مدريد، في حضور اللجنة المنظمة للبطولة "فيفا"، وطاقم التحكيم ومنسق المباراة، وذلك للتأكيد على التعليمات الإدارية والتنظيمية والإعلامية الخاصة بالمباراة.

وتحدد أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي ريال مدريد الإسباني الزي الموف بالكامل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في التاسعة من مساء الأربعاء بملعب مولاي عبد الله بالمغرب، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أحمد حسن على تويتر