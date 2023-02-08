شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد: الهلال استحق التأهل لنهائى مونديال الأندية عن جدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الواحد، نجم الزمالك السابق، أن الهلال السعودى استحق التأهل إلى نهائى كأس العالم للأندية بجدارة وكان الأفضل من فلامينجو البرازيلى.

وقال محمد عبد الواحد فى تصريحات خاصة: "إنجاز كبير حققه الهلال بالتأهل لنهائى كأس العالم للأندية بأداء رائع ويستحق الصعود، وكان أفضل بكثير من فلامينجو ولديه طموح ومحترفون قادرون على صنع الفارق فى أى مباراة".

وعن مواجهة الأهلى والريال، قال: "مواجهة الأهلى والريال صعبة جدا، ريال مدريد فريق كبير ويمتلك إمكانيات كبيرة جدا ورغم غياب أكثر من لاعب مؤثر لكن يظل الريال أقوى نادى فى أوروبا وقادر على تعويض الغيابات بسهولة.

وتابع: "أتمنى التوفيق للأهلى ويقدم مباراة كبيرة ولكن المنطق والتاريخ فى صالح ريال مدريد، ولكن كل التوفيق للأهلى ونشوف ناديين عربيين فى نهائى كأس العالم للأندية، وأتمنى التوفيق للعرب فى البطولة".

وأقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني بعد عصر الثلاثاء بقاعة المؤتمرات في استاد مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

وحضر الاجتماع الفني وفد النادي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، المنسق العام للبعثة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

كما تواجد الوفد الإداري لنادي ريال مدريد، في حضور اللجنة المنظمة للبطولة «فيفا»، وطاقم التحكيم ومنسق المباراة، وذلك للتأكيد على التعليمات الإدارية والتنظيمية والإعلامية الخاصة بالمباراة.

وتحدد أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي ريال مدريد الإسباني الزي الموف بالكامل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في التاسعة من مساء الأربعاء بملعب مولاي عبد الله بالمغرب، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.