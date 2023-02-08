شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد رياضى سعودى: نتمنى نهائى عربى فى مونديال الأندية بين الهلال والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد الرياضي السعودي خلف ملفي، إن الهلال السعودي، ظهر بشكل قوي للغاية، وانتصر بثلاثية على فلامنجو البرازيلي، رغم المعاناة من غيابات مؤثرة، ليتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاف ملفي، فى تصريحات تليفزيونية أن الهلال فقد سلمان الفرج، بالإضافة إلى ياسر الشهراني، وعدد من المحترفين، إلا أنه لم يُبالي ذلك، وضرب بطل كأس ليبرتادوريس، بثلاثية مثيرة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة رامون دياز، أدار المباراة بنجاح، مشددًا أنه حقق المطلوب منه وقدم مباراة مميزة للغاية، استحق عليها الصعود إلى نهائي المونديال، لينتظر الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد.

وتمنى ملفي، فوز الأهلي على ريال مدريد، وقدرته على ذلك، رغم صعوبة المباراة، مضيفًا «نعلم جيدًا أن ريال مدريد ليس كما هو، على عكس الأهلي الذي يعجبني فيه الروح والشجاعة وأتمنى أن يكون النهائي عربي عربي، ليصبح إنجاز كبير في الكرة العالمية».

واختتم تصريحاته، أن الأهلي حال تأهله إلى نهائي مونديال الأندية، ستكون مباراة عربية قوية للغاية، وواحدة من أهم المباريات.