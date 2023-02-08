شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام: هناك قرارات لضبط الإعلام الرياضى ونعلم المشهد كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أن هناك قرارات لضبط المشهد الرياضة فى الفترة المقبلة ولن نسمح بتواجد تجاوزات ونعلم المشهد كاملا.

وقال محمود فوزى فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "نعلم المشهد بالكامل ورأينا ضرورة التدخل لضبط الإعلام الرياضى من خلال بعض المؤسسات".

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام: "نقابة الإعلاميين والصحفيين سيكون لهما دورا فى الرقابة على المحتوى خاصة فى الإعلام المرئي، وهناك مسئولية على الجميع والمجلس سيطبق القانون على الجميع".

وتابع: "هناك قرارات لضبط المشهد الرياضة فى الفترة المقبلة، كما أن هناك رصد لكافة الأحداث على الساحة الرياضية قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأوضح محمود فوزى: "جزء مهم جدا من الموضوع هو جزء السوشيال ميديا التى أصبحت لها تأثير كبير على الشارع الرياضى وكل مؤسسة ونادى له جماهيريه تدافع عنه".

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام: "نسعى لضبط الإعلام الرياضى ليكون مناسب لكل متابع ومشاهد لهذا الإعلام وينال إشادة الجميع".