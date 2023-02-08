كيف يفك الأهلي شيفرة ريال مدريد في مونديال الأندية؟



تترقب الجماهير الرياضية العربية، الأربعاء، انطلاق المواجهة الصعبة التي ستجمع بين الأهلي المصري وخصمه العنيد ريال مدريد الإسباني، في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المغرب.



ويعلم الأهلي المصري صعوبة المواجهة ضد ريال مدريد صاحب الخبرة الكبيرة في مونديال الأندية، لكن طموح الفريق "الأحمر" يبقى، هو حسم المباراة وبلوغ النهائي، من أجل مواصلة الحلم، والصعود لمنصة التتويج.



ويدرك المدرب السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي المصري، أن المهمة لن تكون سهلة نهائياً أمام ريال مدريد، لكنه يريد فك شيفرة "الملكي"، عبر استغلال ما تعاني منه كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال الفترة الحالية.



فك "شيفرة" ريال مدريد عن طريق الأهلي المصري، يأتي عبر استغلال الغيابات الكبرى، التي ضربت تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي تلقى هزيمة مفاجئة على يد ريال مايوركا في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويعاني ريال مدريد من أزمة الإصابات، التي ضربت صفوف كتيبة أنشيلوتي، حيث تلقى "الملك" ضربة موجعة قبل مشاركته في مونديال الأندية، لكن يبقى على الأهلي المصري الانتباه إلى الهجوم وخط الوسط، الذي يقوده المخضرم مودريتش.



ويبقى العنصر الأول لهزيمة ريال مدريد، هو تمكن الأهلي المصري من مباغتة مدافعي ريال مدريد، الذين يعانون من الإصابات، حتى رغم عودة بعضهم، لكنهم لم يشاركوا في عدد مباريات كافٍ على غرار ألابا.



وبعد إحراز الهدف في شباك ريال مدريد، على لاعبي الأهلي والجهاز الفني التعلم من الدرس الذي قدمه ريال مايوركا في "الليغا"، عبر حرمان رفاق مودريتش من تناقل الكرة في وسط الميدان، وفرض رقابة على فينيسيوس جونيور، الذي يشكل صداعاً رهيباً لمنافسيه.



وفي حال استطاع الأهلي المصري عبور الامتحان الصعب أمام ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية، فإن حُلم تحقيق اللقب سيصبح قريباً.



(العربي الجديد)