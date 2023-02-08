الامارات | 18 ميدالية إماراتية في انطلاقة «دولية الفجيرة» للتايكواندو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد أبطال المنتخب الوطني 18 ميدالية ملونة (ست ذهبيات وفضيتان و10 برونزيات) في انطلاقة النسخة العاشرة من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو المقامة في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن ارتفاع عدد اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة الى 1485 من 36 دولة، وذلك في رقم قياسي لبطولات التايكواندو التي تم تنظيمها في الفجيرة والكثير من دول العالم من التصنيف ذاته «جي 2».

وتمكن لاعبو ولاعبات كازاخستان من إحراز أكبر عدد من الميداليات وبواقع 28 ميدالية (سبع ذهبيات وست ميداليات فضية و15 برونزية)، ونالت أندية ومراكز الأردن أربع ميداليات (ذهبية وفضيتان وميدالية برونزية)، وحققت السعودية خمس ميداليات (ذهبية وأربع برونزيات).

من جهته، قال مدير البطولة ومدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، نادر أبوشاويش، لـ«الإمارات اليوم»: «إن المستوى الفني الذي قدمته البطولة مميز، وقد وفرت أجواء تنافسية رفيعة».