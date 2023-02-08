الامارات | شباب الأهلي يستقبل بني ياس في ذهاب نهائي دوري الطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بالنهدة في الساعة 17:00 من مساء اليوم مسرحاً لمواجهة ذهاب نهائي الدوري العام للرجال للكرة الطائرة، التي تجمع بين شباب الأهلي ومنافسه بني ياس في مواجهة يأمل من خلالها الطرفان الفوز لوضع قدم في منصة التتويج قبل خوض لقاء الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل في «الشامخة».

وأظهر شباب الأهلي جديته في الحفاظ على لقبه، وجاء تأهله للنهائي بعد مشوار صعب تطلب منه الكثير من الاجتهاد، إذ حل في المركز الثالث خلال المرحلة الأولى من المنافسة بـ28 نقطة من 10 انتصارات، وخلال مرحلة الإقصاء لـ«البلاي أوف» نجح في تخطي الجزيرة وذلك بالفوز ذهاباً في أبوظبي 3-صفر، وتكرار الانتصار إياباً في دبي 3-2.

بدوره، يدخل «السماوي» الباحث عن لقب الدوري مواجهة اليوم وهو في قمة مستوياته الفنية، إذ كان طريقه للنهائي مثيراً، فبعد أن تصدر المرحلة الأولى برصيد 31 نقطة من 11 انتصاراً، استطاع أن يتأهل للمشهد الأخير على حساب العين بالفوز ذهاباً في «الشامخة» 3-صفر، وكرر النتيجة ذاتها في لقاء الإياب في «دار الزين».