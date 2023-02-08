الامارات | عجمان يدعم صفوفه بـ «سيف الظفرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل نادي عجمان دعم صفوفه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، باستعارة مدافع الظفرة، محمد سيف، حتى نهاية الموسم الجاري، وفق ما أعلنه الموقع الرسمي للنادي عبر «تويتر».

وكانت إدارة «البرتقالي» تعاقدت مع المهاجم الكاميروني روكي مارسيانو، في ديسمبر الماضي، إذ تم قيده في فئة المقيمين بصفوف الفريق الأول، خلال فترة القيد الشتوي، مكان اللاعب المغربي عصام سحتيت، الذي تم الاستغناء عن خدماته نهاية الموسم الماضي.