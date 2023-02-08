الامارات | أول لاعب إنجليزي في الإمارات: دبي جذابة وأمتلك فيها عقارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحمل لاعب نادي أرسنال الإنجليزي سابقاً، بينيك أفوبي، حلم ناديه الجديد حتا بالصعود من دوري الدرجة الأولى إلى المحترفين، معبراً عن سعادته باللعب في الإمارات، ويهدف إلى البقاء في ملاعبها للسنوات الأربع المقبلة، موضحاً أن دبي مدينة جذابة، ويمتلك عقارات فيها من خلال زياراته السابقة، وعائلته تحبها وأطفاله في مدارسها، ويشعر مع أسرته بالاستقرار فيها.

ويعد اللاعب الإنجليزي، الذي سبق له أيضاً اللعب في وولفرهامبتون وانتقل إلى حتا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتمثيل «الإعصار» موسماً واحداً، من أبرز الانتقالات الداعمة للمسابقات الإماراتية ودوري الدرجة الأولى، خصوصاً أنه سبق له تمثيل منتخب إنجلترا في مطلع مسيرته الكروية. ونجح بينيك في تسجيل هدفين مؤثرين في أول ثلاث مباريات لفريق حتا، منها هدف مهم أول من أمس في مرمى فريق الإمارات قاد فريقه إلى صدارة الدرجة الأولى.

وقال أفوبي لـ«الإمارات اليوم»: «إن الاعصار يمتلك فرصة كبيرة للصعود، وذلك يتطلب منا التركيز في كل مباراة، وعدم التفكير في نتائج الفرق الأخرى»، وعبر عن سعادته باللعب تحت إشراف المدرب الوطني الدكتور عبدالله مسفر، وقال: «مدربنا رائع لأسباب عدة، منها أن الحصص التدريبية ليست معقدة، ويتحدث مع جميع اللاعبين ويعلمنا ما يتعين علينا القيام به، وكل شيء دقيق وليس من قبيل الصدفة، بل إنه يؤدي بشكل جيد».

وعن كرة القدم في الإمارات، قال: «أتابع مباريات دوري المحترفين لبعض الوقت، هناك بعض اللاعبين الجيدين ويقومون بعمل جيد، وهدفي اللعب في الامارات لمدة ثلاث أو أربع سنوات أخرى، خصوصاً أن عمري 29 سنة».

وأوضح أن «أي دوري في العالم يحتاج إلى أن تمتلك الأندية ملاعب على مستوى عالٍ، خصوصاً الأرضية، وهو ما يحتاجه دوري الدرجة الأولى، إضافة الى النقل التلفزيوني المباشر».

وبخصوص الموسم الحالي للدوري الإنجليزي، قال: «أتمنى فوز نادي أرسنال باللقب، وهو النادي الذي مثلته ولعبت يوماً مع مدربه الحالي الاسباني ميكيل أرتيتا، وهو رجل عظيم، كما لايزال لدي العديد من الأصدقاء هناك، لذلك أتمنى لهم الأفضل دائماً».

وعن أجمل ذكرياته في الدوري الانجليزي، قال إنها كثيرة، لكنه يعتز بدوره في المباراة التي فاز فيها فريقه السابق وولفرهامبتون على ليفربول 4-3 عندما كان الفريق متأخراً 3-1، بعد مشاركته في المباراة، وذكرى جميلة اخرى عندما سجل هدف التعادل بمرمى ليفربول لتصبح النتيجة 2-2 بعد التأخر 1-2.

وتطرق أفوبي إلى اللاعبين العرب في الدوري الإنجليزي، مثل المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز، وقال: «أعتقد أننا سنبدأ في رؤية المزيد منهم في المستقبل القريب بعد الذي شاهدناه في كأس العالم في قطر 2022، حيث كان هناك الكثير من الجودة والمهارة، ولكن هنالك حاجة دائماً أن يكونوا على مستوى عالٍ».

وبخصوص كونها مجازفة الانتقال للعب كرة القدم بوجود الفارق بين الفرق التي لعب لها وفريقه الحالي، قال أفوبي: «حتا مدينة جميلة، وأنا هنا ألعب لفريق يتحدى الدوري، ولا توجد أي مجازفة على الإطلاق، وكان قراراً سهلاً لي ولعائلتي وكل لاعب في العالم يحتاج إلى التأقلم عند مجيئه إلى فريق جديد».

وتابع: «نادي حتا منحني فرصة اللعب والجميع يرحب بي وأنا أحترم الجميع هنا، وهدفي الوحيد هو المساعدة في جعل هذا الفريق ينجح في تحقيق طموحه، وهدفي أن أبقى هنا وأقاتل من أجل هذا النادي الرائع».

وتحدث أفوبي عن دبي قائلاً: «إنها مدينة جذابة، لدي عقارات في دبي من خلال زيارات سابقة، وعائلتي تحبها وأطفالي في المدرسة، لذلك الجميع مستقر بشكل جيد، ولقد زرت أماكن جميلة في دبي من قبل، وأنا الآن أعيش فيها وعادة ما أذهب للتدريب، ثم إلى المنزل مع زوجتي وأولادي، أنا هنا من أجل كرة القدم وليس لقضاء عطلة».

وختم: «يمكنني القول إن كل شيء احترافي للغاية، لذلك لم يكن لدي أي مشكلات أو شكوك حول كيفية سير الأمور هنا، فقد لعبت في تركيا من قبل، وحتى دوري الدرجة الأولى هنا فهو ناجح، ودور اتحاد الكرة المميّز بارز فيه».

بينيك أفوبي:

• «مدربنا عبدالله مسفر رائع.. والحصص التدريبية ليست معقدة».

• «أنا هنا من أجل كرة القدم وليس لقضاء عطلة».

• «أتمنى فوز نادي أرسنال باللقب.. لعبت مع أرتيتا سابقاً».