الامارات | فتح باب التسجيل لسباق أدنوك للمحامل الشراعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية أول من أمس، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق أدنوك للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وهو الجولة الثانية لسباقات هذه الفئة، والذي من المقرر أن يُقام السبت المقبل لمسافة سبعة أميال بحرية.

وقال النادي في بيان، إنه من المقرر أن يغلق باب التسجيل غداً الخميس، وينظم النادي السباق ضمن روزنامة الموسم البحري وفعاليات عام 2023، التي تتضمن العديد من السباقات التراثية للفئات المختلفة.

وتوّج المحمل «حشيم» لمالكه النوخذة محمد مروان عبدالله المرزوقي، بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وهو الجولة الأولى لهذه الفئة، وسط مشاركة أكثر من 50 محملاً من مختلف إمارات الدولة.

وتشهد سباقات فئة 22 قدماً دائماً مشاركة كبيرة، وفي كل المناسبات، وهي مخصصة للبحارة الشباب، وهم في طريقهم إلى السباقات الأكبر في الفئات الأخرى، ويحرصون فيها على خوض تجارب ترسخ قيم التراث البحري النبيلة، وتربط الماضي بالحاضر، وتعزز الهوية الوطنية.

وتواصل اللجنة المنظمة للسباق العمل على تنفيذ الخطة التنظيمية للسباق، من خلال اعتماد المحامل المشاركة، وتحديد نقطة الانطلاقة، والمسار وفق ظروف الطقس.