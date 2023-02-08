الامارات | الوصل يضم التشيلي غوتيريز في صفقة انتقال حر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام تشيلية أن الوصل تعاقد مع لاعب الوسط فيليبي غوتيريز، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت صحيفة «بولا في أي بي» أن غوتيريز توجه إلى دبي لاستكمال إجراءات التعاقد مع الوصل، لافتة إلى عرض «الإمبراطور» أسهم في تغيير وجهة الدولي السابق من التوقيع مع يونيفيرسيداد تشيلي إلى التوجه نحو دبي.

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً فسخ عقده مع يونيفيرسيداد كاتوليكا في 19 يناير الماضي، وأنه سيخوض تجربته الأولى في المنطقة، بعدما سبق له اللعب في هولندا بصفوف توينتي، كما لعب مع أندية ريال بيتيس الإسباني وإنترناسيونال البرازيلي وكانساس الأميركي.

يذكر أن الوصل استغنى عن خدمات المهاجم البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا خلال فترة الانتقالات الحالية، بانتقاله إلى كروزيرو البرازيلي، إذ يمتلك «الفهود» مقعداً شاغراً في صفوفه للتعاقد مع لاعب أجنبي قبل غلق باب القيد اليوم لفترة الانتقالات الشتوية.