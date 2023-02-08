الامارات | أبيض الشاطئية يستعد لكأس آسيا بـ 9 تجارب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُواصل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية تحضيراته استعداداً للمشاركة في كأس آسيا التي تستضيفها مدينة باتايا في تايلاند، خلال الفترة من 16 إلى 26 مارس المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، تم توزيعها على أربع مجموعات.

ويؤدي المنتخب خلال الفترة المقبلة تسع مباريات ودية ضمن التحضيرات الجارية، ابتداءً من المنتخب الكويتي الذي يصل للدولة اليوم، ويواجه منتخبنا ثلاث مرات في أيام الخميس والجمعة والسبت. ثم يخوض ثلاث مباريات ودية أمام المنتخب المغربي، ومثلها في مواجهة المنتخب الروسي، فيما تتواصل التدريبات اليومية التي يهدف من خلالها الجهاز الفني للوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية قبل انطلاقة البطولة.

يُذكر أن منتخب الشاطئية يلعب ضمن المجموعة الثانية في كأس آسيا، إلى جانب منتخبات: إيران وماليزيا وأوزبكستان. من جانبه، أعلن مدير المنتخب بدر حارب، أن المنتخب سيواصل إعداده حتى موعد البطولة، مشيراً إلى أن التحضيرات تسير بشكل جيد، وأن التجارب الإعدادية التي سيخوضها ستفيد الجهاز الفني كثيراً، خصوصاً أنها في مواجهة منتخبات قوية ومتمرسة.

وقال: «حرصنا على توفير مباريات إعدادية قوية للمنتخب حتى يقف الجهاز الفني على مستوى اللاعبين، ونتطلع للخروج منها بفوائد فنية كبيرة، بصرف النظر عن النتائج، لأن المهم في مثل هذه المباريات هو اكتساب مزيد من الخبرة من خلال الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة».