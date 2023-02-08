الامارات | الفرنسي ليو بيرجر يشارك في بطولة أبوظبي للترايثلون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن أسماء نخبة من أبرز المشاركين في بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون 2023 برعاية ضمان، والتي تُقام على مدار يومي الثالث والرابع من مارس المقبل في حلبة مرسى ياس في جزيرة ياس، حيث تمثل البطولة المرتقبة أولى بطولات سلسلة الترايثلون العالمية.

ويشارك 10 من أبرز الرياضيين العالميين في صفوف فئة النخبة للرجال، ومنهم المصنف العالمي الأول وبطل العالم الفرنسي ليو بيرجر، إلى جانب لاعبين تمكن من هزيمتهما في نوفمبر الماضي للوصول إلى منصة التتويج في أبوظبي وهما الأميركي مورغان بيرسون، والبلجيكي المصنف في المرتبة الرابعة عالمياً جيل جينز. ويكتمل عقد النجوم ببطل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو كريستيان بلومنفلت.

كما يمكن للمشجعين متابعة البريطاني أليكس يي المصنف الثاني على العالم والحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو وبطل ألعاب الكومنولث، والفرنسي فنسنت لويس المصنف العالمي الخامس، وهايدن وايلد من نيوزيلندا، وهو المصنف الثالث عالمياً والحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو.

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: «إن وجود نخبة من اللاعبين العالميين في بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون المرتقبة إشارة واضحة على المكانة الرفيعة للبطولة التي تستضيفها أبوظبي ضمن أجندة بطولات الترايثلون العالمية، ما يبرهن قدرة أبوظبي على استضافة الفعاليات العالمية الكبرى مراراً وتكراراً، وتقديم نسخ مبهرة وناجحة بأعلى معايير الاحتراف العالمية».

وأشار العواني إلى أن «تواجد اللاعبين العالميين يلهم أفراد المجتمع ويشجعهم على جعل الرياضة أسلوباً لحياتهم اليومية، كما يمنح المشاركين في مختلف سباقات الفئات العمرية المشاركة جنباً إلى جنب مع أبطال اللعبة، ما يضفي المزيد من التميز والتشوق للبطولة المرتقبة».