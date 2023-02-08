الامارات | وائل عرقجي.. إنجازات مبكرة بدأت بكرة من الورق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اللبناني مازن عرقجي، والد نجم السلة اللبنانية، وائل عرقجي (28 عاماً)، أن ارتباط نجله وعشقه لكرة السلة بدأ وهو بعمر السنتين ونصف السنة، عندما قام بصناعة كرة من الورق ورميها لأعلى، قبل الانخراط بسن مبكرة مع نادي الرياضي، الذي حقق معه ومع منتخب بلاده العديد من الإنجازات المحلية والخارجية، قبل أن يتوج، أخيراً، بجائزة أفضل لاعب شامل في بطولة دبي الدولية في نسختها الـ32 التي اختتمت يوم الأحد الماضي، ورفع مع فريقه كأس البطولة للمرة الثامنة تاريخياً، عقب الفوز في النهائي على مواطنه فريق «دينامو» بنتيجة (86-85).

وقال مازن (55 عاماً) وهو لاعب كرة سلة سابق ومدير نادي «هارلم» اللبناني، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الكشف عن موهبة وائل جاءت من خلال ملاحظته وهو بعمر السنتين ونصف السنة، بصناعة كرة من أوراق الصحف، والتوجه بها خارج المنزل لرميها للأعلى، قبل أن أحرص ووالدته للدفع به وهو بعمر الثلاث سنوات ونصف السنة للانتساب إلى نادي الرياضي المجاور لمنزلنا، ومن ثم الانخراط مع نادي (هارلم) حتى إغلاقه».

وأضاف: «نجومية وائل سطعت في سن مبكرة مع عودته للرياضي، وقادته إلى منتخب لبنان للمراحل السنية، وتفوقه على جميع اللاعبين في تصفيات آسيا المؤهلة نهائيات كأس العالم، في تصويت تم أجراؤه من قبل الاتحاد الدولي للعبة، بإجمالي 1430 صوتاً بفارق 650 صوتاً عن أقرب منافسيه، وآخرها هنا في دبي بحصوله على جائزة أفضل لاعب شامل في (سلة دبي)، بجانب رفعه كأس البطولة الثامنة مع ناديه الرياضي». وأشار مازن إلى التجارب الاحترافية الناجحة لنجله خارج لبنان، وقال: «احترف وائل في العديد من الدوريات الآسيوية والعربية، منها في 2018 مع فريق (بيكونغ فلاي دراغونز) في الدوري الصيني، وحصل في عام 2019 على فرصة اللعب مع (دلاس مافريكس) في الدوري الصيفي للرابطة الوطنية لكرة السلة، وفي 2020 توّج مع الشمال القطري بلقب الدوري، واتبعها بالموسم التالي مع الشمال ببلوغ نهائي المسابقة، وفاز في الموسم ذاته بلقب الدوري التونسي مع (الاتحاد المنيستيري)، ووصل معه إلى نهائي دوري إفريقيا».