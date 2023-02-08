الامارات | منتخب كرة الهدف للمكفوفين يستعد لـ «غرب آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجري المنتخب الوطني تدريباته التحضيرية لبطولة غرب آسيا لكرة الهدف للمكفوفين، التي تُقام في نادي عجمان لأصحاب الهمم الذي سيحتضن فعاليات البطولة المنتظر انطلاقها في التاسع من الشهر الجاري، لتستمر حتى 16 من الشهر نفسه.

وقال إداري المنتخب عبدالعزيز الحمّادي في تصريحات صحافية، إن بداية التحضيرات لبطولة غرب آسيا كانت في تايلاند، حيث أقيم معسكر امتد لأسبوعين ثم معسكر داخلي في جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً حتّى الوصول للمعسكر الحالي بنادي عجمان.