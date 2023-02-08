اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العالم للأندية

الأهلي - 23:00

مان يونايتد - ليدز يونايتد 00:00

الدوري الكويتي

السالمية - الفحيحيل 17:40

الكويت - الساحل 20:10

الدوري البحريني

الرفاع - البحرين 18:45

سترة - المحرق 18:45

الأهلي - الرفاع الشرقي 21:45

الدوري التونسي

النجم الساحلي - البنزرتي 17:00

الصفاقسي - هلال الشابة 17:00

الترجي - أمل حمام 17:00

الباجي - الإفريقي 17:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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