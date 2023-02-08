الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس العالم للأندية
الأهلي - ريال مدريد 23:00
مان يونايتد - ليدز يونايتد 00:00
الدوري الكويتي
السالمية - الفحيحيل 17:40
الكويت - الساحل 20:10
الدوري البحريني
الرفاع - البحرين 18:45
سترة - المحرق 18:45
الأهلي - الرفاع الشرقي 21:45
الدوري التونسي
النجم الساحلي - البنزرتي 17:00
الصفاقسي - هلال الشابة 17:00
الترجي - أمل حمام 17:00
الباجي - الإفريقي 17:00
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